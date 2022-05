Pokéclicker : Comment jouer, sauvegarder et charger sa partie ?

Comment jouer à Pokéclicker ?

Comment sauvegarder dans Pokéclicker ?

Cliquez sur Star Menu, en haut à droite de l'écran.

Allez dans « Save ».

Cliquez sur « Download Save ».

Comment charger une partie de Pokéclicker ?

Cliquez sur « Import Save »

Cherchez la sauvegarde dans vos fichiers et ouvrez-là

Bien qu'il soit disponible depuis plusieurs mois, Pokéclicker est sur le devant de la scène depuis ce mois de mai 2022. De nombreux joueurs ont tenté l'expérience et se sont laissés séduire par cette aventure addictive, qui ne vous demande ni plus ni moins que de cliquer. Il s'agit d'ailleurs d'un jeu qui peut être laissé en fond, pendant que vous vous adonnez à d'autres tâches.Néanmoins, il n'est pas forcément facile de. C'est pourquoi nous vous donnons toutes les informations nécessaires.Pour. Si c'est la première fois que vous vous y rendez, vous n'aurez que deux possibilités : commencer une nouvelle partie ou importer une sauvegarde. Cliquez sur la première option, par le biais du bouton « New Save » en vert. Vous voilà dans Pokéclicker Sachez que le seul moyen pour jouer àest de passer par le site officiel, puisqu'il n'existe pas (encore) sur une plateforme de jeux.Si le principe de jeu est relativement simple, sauvegarder l'est un peu moins. Sachez qu'et pourra être retrouvée sur le même navigateur, plus tard. Vous n'avez donc pas besoin de sauvegarder si vous utilisez toujours le même navigateur pour jouer à. Cependant, si vous souhaitez jouer via un autre navigateur, il faudra, obligatoirement, télécharger la sauvegarde. Pour cela, suivez les étapes suivantes :Vous voilà en possession d'une sauvegarde de Pokéclicker.Dans le cas où vous jouez sur le même navigateur, alors vous n'avez qu'à cliquer sur votre partie, pour reprendre le cours de votre aventure.Toutefois, si vous souhaitez charger une partie via une sauvegarde archivée, voici les étapes à suivre :Vous pourrez ainsi repartir à l'aventure, sans devoir tout recommencer. Rappelons que des codes Pokéclicker sont disponibles , pour récupérer certains bonus.