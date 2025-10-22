Pikmin 4 va s'offrir une mise à jour gratuite, avec une pléthore de nouveautés

Nintendo a, récemment, annoncé que Pikmin 4 va bientôt se doter de nouveautés, introduites par le biais d'une mise à jour gratuite, possédant une fenêtre de sortie.

Des nouveautés débarquent prochainement sur Pikmin 4

Pikmin 4, une arrivée sur Nintendo Switch 2 ?

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Sorti au cours du mois de juillet 2023,n'a pas dit son dernier mot et s'apprête à revenir sur la scène vidéoludique, deux ans après son lancement.En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X et une vidéo, Nintendo a indiqué qu'. Ce patch majeur, qui ne dispose pas encore de date de sortie précise, comportera, comme vous vous en doutez, sonAinsi,, qui proposera divers filtres, cadres et tampons, afin que les joueurs et les joueuses puissent immortaliser leurs moments passés sur le soft et de leurs troupes. De plus,, qui sont apparus pour la première fois sur Pikmin Bloom. Ces derniers sont capables de se déguiser selon les éléments présents dans l'environnement. Finalement,: Paisible et Intense.Depuis la sortie de la dernière console hybride de Nintendo, beaucoup de joueurs et de joueuses se demandent siva avoir le droit à une Nintendo Switch 2 Edition. À l'heure actuelle, Nintendo n'a pas fait une annonce allant dans ce sens, bien que certaines rumeurs laissent entendre qu'un tel portage pourrait voir le jour. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, pour le moment.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 21 juillet 2023, est disponible sur Nintendo Switch.