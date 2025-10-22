Pikmin 4 va s'offrir une mise à jour gratuite, avec une pléthore de nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2025 à 16h30
Nintendo a, récemment, annoncé que Pikmin 4 va bientôt se doter de nouveautés, introduites par le biais d'une mise à jour gratuite, possédant une fenêtre de sortie.
Pikmin 4 va s'offrir une mise à jour gratuite, avec une pléthore de nouveautés
Sorti au cours du mois de juillet 2023, Pikmin 4 n'a pas dit son dernier mot et s'apprête à revenir sur la scène vidéoludique, deux ans après son lancement. Une mise à jour gratuite, apportant plusieurs nouveautés, arrive très vite sur Pikmin 4.

Des nouveautés débarquent prochainement sur Pikmin 4

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En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X et une vidéo, Nintendo a indiqué qu'une mise à jour gratuite sera déployée au cours du mois de novembre 2025 sur Pikmin 4. Ce patch majeur, qui ne dispose pas encore de date de sortie précise, comportera, comme vous vous en doutez, son lot de nouveautés.

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Ainsi, la mise à jour du mois de novembre introduira le mode Photo sur Pikmin 4, qui proposera divers filtres, cadres et tampons, afin que les joueurs et les joueuses puissent immortaliser leurs moments passés sur le soft et de leurs troupes. De plus, ce patch ajoutera de tous nouveaux Pikmin, à savoir les Pikmin déco, qui sont apparus pour la première fois sur Pikmin Bloom. Ces derniers sont capables de se déguiser selon les éléments présents dans l'environnement. Finalement, cette mise à jour apportera deux nouveaux modes de difficulté : Paisible et Intense.

Miniature vidéo

Pikmin 4, une arrivée sur Nintendo Switch 2 ? 

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Depuis la sortie de la dernière console hybride de Nintendo, beaucoup de joueurs et de joueuses se demandent si Pikmin 4 va avoir le droit à une Nintendo Switch 2 Edition. À l'heure actuelle, Nintendo n'a pas fait une annonce allant dans ce sens, bien que certaines rumeurs laissent entendre qu'un tel portage pourrait voir le jour. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, pour le moment.

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Clémence Usseglio (Clémence)

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