Pikmin 4 : Une Nintendo Switch 2 édition bientôt annoncée pour le titre ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 juillet 2025 à 13h32
Si de nombreux jeux de la première Switch vont avoir droit à une version dédiée à la dernière console de Nintendo, une rumeur suggère qu'un nouveau titre pourrait intégrer cette liste : Pikmin 4.
Pikmin 4 : Une Nintendo Switch 2 édition bientôt annoncée pour le titre ?
Sorti le 21 juillet 2023 sur Nintendo Switch, Pikmin 4 est le quatrième opus de la saga débutée sur Nintendo GameCube en 2002. Si les explorateurs ont dû patienter de longues années avant de découvrir cette nouvelle aventure, des rumeurs concernant un cinquième jeu continuent de circuler, évoquant une potentielle sortie en 2027. Mais avant cela, Pikmin 4 pourrait connaître une seconde vie en rejoignant le catalogue de la Nintendo Switch 2. 

Pikmin 4, prochain jeu à intégrer la collection des Nintendo Switch 2 Editions d'après un célèbre insider

En soi, il est parfaitement possible de jouer à Pikmin 4 sur la Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité. Mais Nintendo pourrait aller encore plus loin en offrant aux dresseurs de petits compagnons végétaux une nouvelle version du titre avec des graphismes améliorés. C'est en tout cas ce que suggère l'insider Nash Weedle dans une annonce partagée sur X/Twitter le 6 juillet 2025. 

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D'après ses sources, Pikmin 4 pourrait avoir droit à une Nintendo Switch 2 Edition. Pour rappel, ces versions intègrent des améliorations qui permettent d'exploiter au mieux les capacités de la console, tant sur le plan des performances que des possibilités de jeu. Des titres comme Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ou encore Légendes Pokémon: Z-A ont droit à ces versions améliorées. Mais Pikmin 4 va-t-il figurer dans cette liste ? 

Une rumeur encore incertaine, mais quelques indices la rendent plausible

La traduction du message partagé sur X/Twitter révèle que Nash Weedle a entendu cette possibilité. Cependant, il s'agit pour le moment d'un simple bruit de couloir et non d'une information qu'il a pu vérifier. Le doute est donc encore permis, mais cette rumeur n'est pas totalement infondée.


Pikmin 4 est une exclusivité du catalogue Nintendo et il est sorti peu de temps après The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il serait donc logique de bénéficier au minimum d'une mise à jour graphique pour la Nintendo Switch 2. Il ne reste plus qu'à guetter une confirmation officielle de la part de Nintendo.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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