Pikmin 4 : Une Nintendo Switch 2 édition bientôt annoncée pour le titre ?



le 08 juillet 2025 à 13h32 Publié par Justine Manchuelle le 08 juillet 2025 à 13h32

Si de nombreux jeux de la première Switch vont avoir droit à une version dédiée à la dernière console de Nintendo, une rumeur suggère qu'un nouveau titre pourrait intégrer cette liste : Pikmin 4.