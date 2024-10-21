Wii U : Votre console est peut être corrompue

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2024 à 16h30
Si vous possédez une Wii U que vous n'avez pas utilisée depuis une longue période, allumez-là immédiatement, car la console peut être victime d'un grave problème de mémoire.
Wii U : Votre console est peut être corrompue
Le 30 novembre prochain, la Wii U fêtera son 12e anniversaire. Cependant, un problème technique pourrait l'empêcher de prendre un an de plus. Même si elle figure dans la collection de nombreux joueurs, elle peut avoir été inutilisée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais un utilisateur de Twitter a rapporté que sa console était victime d'un grave problème pouvant endommager la mémoire de la Wii U. Il invite donc les passionnés à brancher immédiatement la console pour éviter toute perte de données. 

La Wii U potentiellement inutilisable si elle prend la poussière 

D'après les retours des utilisateurs, la console semble souffrir d'un problème impactant sa mémoire. Si elle n'est pas régulièrement alimentée en électricité, elle perdrait toutes les données accumulées au fil des ans, y compris les sauvegardes et les titres téléchargés. Toutefois, le problème ne concernerait pas tout le parc. Les puces mémoires intégrées dans les consoles ont été fabriquées par 3 constructeurs différents (Toshiba, Samsung et Hynix). Mais les retours laissent suggérer que les puces Hynix seraient les plus susceptibles de souffrir de cette avarie
Néanmoins, toutes les consoles pourraient être concernées, en affichant notamment des codes d'erreur différents. De plus, Nintendo n'a pas encore communiqué sur le sujet, laissant supposer que d'autres problèmes pourraient être en cause. Le problème est qu'il n'y a actuellement plus de pièces de rechange sur le marché. Pour réparer les consoles défectueuses, il faudrait prélever des puces mémoire en bon état sur d'autres consoles fonctionnelles. Si d'autres solutions ont été évoquées par des utilisateurs Twitter comme le NAND-AID, elles ne sont pas forcément accessibles au grand public.

Avec l'annonce prochaine de la Switch 2, les joueurs Wii U espéraient voir des portages de leurs titres préférés sur la nouvelle console de Nintendo. Cependant, il est possible que la console et sa mini-tablette soient hors d'usage plus rapidement que prévu, rendant impossible l'utilisation des jeux de la plateforme comme Pikmin 3, Donkey Kong Country Tropical Freeze ou The Legend of Zelda : The Wind Waker HD.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)
Grand Solitaire Harvest 06 septembre 2026

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 06 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Coin Master : Liens des tours, spins et coins gratuits
Coin Master 06 septembre 2026

Coin Master : Liens des tours, spins et coins gratuits

Retrouvez les liens Coin Master du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.

commentaire (0)