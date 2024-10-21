Wii U : Votre console est peut être corrompue

Si vous possédez une Wii U que vous n'avez pas utilisée depuis une longue période, allumez-là immédiatement, car la console peut être victime d'un grave problème de mémoire.
Le 30 novembre prochain, la Wii U fêtera son 12e anniversaire. Cependant, un problème technique pourrait l'empêcher de prendre un an de plus. Même si elle figure dans la collection de nombreux joueurs, elle peut avoir été inutilisée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais un utilisateur de Twitter a rapporté que sa console était victime d'un grave problème pouvant endommager la mémoire de la Wii U.
Il invite donc les passionnés à brancher immédiatement la console pour éviter toute perte de données.
La Wii U potentiellement inutilisable si elle prend la poussière
D'après les retours des utilisateurs, la console semble souffrir d'un problème impactant sa mémoire. Si elle n'est pas régulièrement alimentée en électricité, elle perdrait toutes les données accumulées au fil des ans,
y compris les sauvegardes et les titres téléchargés. Toutefois, le problème ne concernerait pas tout le parc. Les puces mémoires intégrées dans les consoles ont été fabriquées par 3 constructeurs différents (Toshiba, Samsung et Hynix). Mais les retours laissent suggérer que les puces Hynix seraient les plus susceptibles de souffrir de cette avarie
.
Néanmoins, toutes les consoles pourraient être concernées, en affichant notamment des codes d'erreur différents. De plus, Nintendo n'a pas encore communiqué sur le sujet, laissant supposer que d'autres problèmes pourraient être en cause. Le problème est qu'il n'y a actuellement plus de pièces de rechange sur le marché
. Pour réparer les consoles défectueuses, il faudrait prélever des puces mémoire en bon état sur d'autres consoles fonctionnelles. Si d'autres solutions ont été évoquées par des utilisateurs Twitter comme le NAND-AID, elles ne sont pas forcément accessibles au grand public.
Avec l'annonce prochaine de la Switch 2, les joueurs Wii U espéraient voir des portages de leurs titres préférés sur la nouvelle console de Nintendo. Cependant, il est possible que la console et sa mini-tablette soient hors d'usage plus rapidement que prévu, rendant impossible l'utilisation des jeux de la plateforme comme Pikmin 3
, Donkey Kong Country Tropical Freeze ou The Legend of Zelda : The Wind Waker HD.
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