Pédantix 998 : Indices et solution, quel est le mot du 4 février 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 février 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 février 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 février 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 février 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Là où les sons prennent sens, mais où le sens peut se morceler.
Indice 2Un puzzle de formes, où chaque pièce construit le mot.
Indice 3Elle façonne le verbe et habille le nom, en changeant parfois leur fonction.
Indice 4Invisible aux oreilles, mais essentielle aux yeux du grammairien.
Indice 5Suffixes et préfixes sont ses outils, transformant le fond par la forme.
Indice 6Une discipline qui sculpte les mots, tout comme la syntaxe agence les phrases.
Indice 7Elle étudie la structure interne des mots et leurs variations.
Indice 8Branche de la linguistique qui analyse la formation et la composition des mots.
Solution du 4 février 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 février 2025Morphologie (linguistique)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)