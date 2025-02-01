Pédantix 995 : Indices et solution, quel est le mot du 1er février 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 01 février 2025 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 1er février 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 995 : Indices et solution, quel est le mot du 1er février 2025 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er février 2025

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er février 2025.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er février 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Mon commencement est mécanique, mon apogée est numérique.


Indice 2J’ai vu le jour avec des engrenages et des cartes perforées avant d’embrasser le silicium.


Indice 3Sans moi, l’ère moderne ne serait qu’un rêve inachevé de mathématiciens.


Indice 4Mes chapitres sont écrits par des visionnaires comme Babbage, Turing et von Neumann.


Indice 5J’ai grandi des salles géantes aux poches des hommes, réduisant ma taille et multipliant ma puissance.


Indice 6Je raconte l’évolution d’une machine devenue essentielle, de l’ENIAC au cloud.


Indice 7Sans moi, pas d’internet, pas de smartphones, pas d’intelligence artificielle.


Indice 8Chronologie des inventions et des avancées qui ont conduit au développement des machines de calcul modernes.


Solution du 1er février 2025

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er février 2025Histoire des ordinateurs


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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