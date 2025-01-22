Pédantix 985 : Indices et solution, quel est le mot du 22 janvier 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 22 janvier 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 janvier 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 janvier 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 janvier 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un astre sans flamme, mais pas sans éclat.
Indice 2Ma densité défie l'imagination, bien que je sois de taille modeste.
Indice 3On m'appelle parfois le "cœur mort" des géants.
Indice 4Je suis l'ultime stade pour ceux qui n'ont pas eu la grandeur d'une explosion.
Indice 5Mes compagnons de voyage sont souvent rouges, jaunes ou bleus, mais moi, je suis la lumière pâle d'une fin de vie.
Indice 6Je suis composée principalement de carbone et d'oxygène, mais aucun souffle ne m'anime.
Indice 7Après avoir épuisé leur carburant, les étoiles de masse moyenne et faible deviennent moi.
Indice 8Je suis le noyau dense et effondré d'une étoile qui a terminé sa vie, brillant faiblement par la chaleur résiduelle.
Solution du 22 janvier 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 janvier 2025Naine blanche
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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