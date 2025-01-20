Pédantix 983 : Indices et solution, quel est le mot du 20 janvier 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 20 janvier 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 20 janvier 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 20 janvier 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 20 janvier 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un chapitre ancien d’une histoire insulaire, mais mon nom évoque une douceur poétique.
Indice 2Mon commencement coïncide avec l’arrivée de nouvelles idées façonnées dans le métal.
Indice 3Les champs inondés furent mes tableaux, où le riz devint maître des récoltes.
Indice 4Je suis le pont entre les âges de la pierre et ceux des clans unifiés.
Indice 5Mes habitants maîtrisaient le bronze et le fer, forgeant outils et ornements.
Indice 6Je tiens mon nom d’un quartier de Tokyo, bien loin de mon époque.
Indice 7Je précède l’âge de Nara et succède à celui de Jomon.
Indice 8Je désigne une période de l’histoire japonaise, entre 300 av. J.-C. et 300 apr. J.-C., marquée par l’agriculture rizicole, l’utilisation des métaux et une société en transition.
Solution du 20 janvier 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 20 janvier 2025Période Yayoi
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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