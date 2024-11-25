Pédantix 927 : Indices et solution, quel est le mot du 25 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 25 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 25 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une modification temporaire de la matière, une perturbation qui disparaît quand la contrainte cesse.
Indice 2Ma nature est d'être réversible : quand la force s'arrête, je m'efface sans laisser de trace.
Indice 3Je suis une caractéristique des matériaux qui reprendront leur forme d'origine après la fin d'une contrainte.
Indice 4Je suis l'opposé de la déformation plastique, qui, elle, est irréversible et laisse des traces durables.
Indice 5Mon comportement peut être décrit par la loi de Hooke, du moins tant que la limite de proportionnalité n'est pas dépassée.
Indice 6On me retrouve dans des objets du quotidien, comme un ressort qui s'étire et revient à sa position initiale.
Indice 7Mes propriétés se manifestent quand un matériau se plie, s'étire ou se comprime, mais revient ensuite à sa forme initiale.
Indice 8Je suis un phénomène physique par lequel un matériau subit une modification temporaire de forme ou de dimension sous l'effet d'une force, mais retrouve sa forme initiale une fois la force retirée.
Solution du 25 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2024Déformation élastique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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