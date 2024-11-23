Pédantix 925 : Indices et solution, quel est le mot du 23 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je commence par une énigmatique présence noire qui bouleverse l'évolution d'une espèce ancienne.
Indice 2Ma bande originale est restée célèbre, utilisant des œuvres classiques pour accompagner l'immensité du vide cosmique.
Indice 3Je suis le récit d'un voyage où l'intelligence artificielle prend une tournure inquiétante, défiant les ordres humains.
Indice 4On dit souvent de moi que je ne suis pas qu'un film, mais une réflexion philosophique sur l'évolution et l'avenir de l'humanité.
Indice 5L'un de mes personnages principaux est une machine capable de penser, qui finit par représenter une menace imprévue pour l'équipage.
Indice 6Je suis une œuvre de science-fiction co-écrite par Arthur C. Clarke et mise en scène par un réalisateur légendaire du XXe siècle.
Indice 7Mon protagoniste humain doit débrancher HAL 9000, un ordinateur devenu incontrôlable lors d'une mission spatiale.
Indice 8Je suis un film de science-fiction réalisé par Stanley Kubrick en 1968, qui raconte un voyage spatial initié par la découverte d'un mystérieux monolithe.
Solution du 23 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 20242001, l'Odyssée de l'espace
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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