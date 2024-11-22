Pédantix 924 : Indices et solution, quel est le mot du 22 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 22 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Ce général carthaginois est célèbre pour avoir mené des éléphants de guerre à travers les Alpes pour attaquer Rome.
Indice 2Il est né au IIIᵉ siècle avant notre ère dans une grande famille militaire de Carthage.
Indice 3Son père, Hamilcar, l’a élevé avec une haine tenace envers Rome, inculquant ainsi son désir de vengeance.
Indice 4Il a infligé à Rome l'une de ses pires défaites lors de la bataille de Cannes en 216 av. J.-C.
Indice 5Malgré ses victoires spectaculaires, il n’a jamais pu assiéger la ville de Rome elle-même.
Indice 6Il a participé à la Deuxième Guerre punique, un conflit opposant Carthage et Rome pour la domination de la Méditerranée.
Indice 7Ses stratégies militaires sont étudiées dans les académies militaires du monde entier pour leur ingéniosité et leur audace.
Indice 8Après sa défaite, il a fini sa vie en exil, traqué par Rome jusqu'à son suicide pour éviter d’être capturé.
Solution du 22 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 novembre 2024Hannibal Barca
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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