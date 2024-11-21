Pédantix 923 : Indices et solution, quel est le mot du 21 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 21 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis celui qui a exploré la profondeur de l'âme humaine en introduisant des concepts mystérieux comme "l'inconscient collectif".
Indice 2Mon œuvre est marquée par l'étude des archétypes, ces symboles universels qui peuplent les rêves de l'humanité.
Indice 3Je suis célèbre pour mes divergences de pensée avec un autre grand explorateur de l'inconscient, Sigmund Freud.
Indice 4J'ai fondé une psychologie qui place l'individu au centre d'un voyage de découverte intérieure, que j'appelle "individuation".
Indice 5J'ai décrit une théorie de la personnalité opposant des aspects comme l'introversion et l'extraversion.
Indice 6Mes recherches ont influencé non seulement la psychologie, mais aussi la mythologie, la philosophie, et même l'art.
Indice 7Je suis le père de la "psychologie analytique", qui étudie la psyché humaine par le biais des symboles et des mythes.
Indice 8Je suis un psychiatre suisse et psychanalyste, connu pour avoir développé les concepts d'inconscient collectif, d'archétypes, et pour avoir fondé la psychologie analytique.
Solution du 21 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2024Carl Gustav Jung
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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