Pédantix 922 : Indices et solution, quel est le mot du 20 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 20 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 20 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 20 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 20 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Vous cherchez un fruit.
Indice 2Ce fruit est souvent associé à l’automne et est récolté en abondance à cette saison.
Indice 3Il pousse sur un arbre largement cultivé dans les vergers du monde entier.
Indice 4Sa peau peut être rouge, verte ou jaune, selon la variété.
Indice 5On dit qu’il est à l’origine de la chute d’Adam et Ève dans la tradition chrétienne.
Indice 6Il est réputé pour ses bienfaits sur la santé, comme le dit le dicton : "Un de ces fruits par jour éloigne le médecin pour toujours."
Indice 7Dans un célèbre conte, une version empoisonnée de ce fruit plonge Blanche-Neige dans un profond sommeil.
Indice 8Une marque technologique bien connue en a fait son logo emblématique.
Solution du 20 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 20 novembre 2024Pomme
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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