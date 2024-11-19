Pédantix 921 : Indices et solution, quel est le mot du 19 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 19 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 19 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 19 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 19 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon parc animalier, reconnu mondialement, est l'une de mes principales attractions touristiques, accueillant des millions de visiteurs chaque année.
Indice 2Je suis le berceau de l'une des plus grandes bases navales des États-Unis, qui abrite de nombreux porte-avions.
Indice 3Ma proximité avec la frontière mexicaine fait de moi une ville multiculturelle avec une forte influence hispanique.
Indice 4Je suis une ville surnommée "America's Finest City", qui est célèbre pour son climat doux et ensoleillé toute l'année.
Indice 5Je suis une ville californienne, mais je ne suis ni Los Angeles, ni San Francisco ; je suis plus au sud, sur la côte du Pacifique.
Indice 6Mon quartier de Gaslamp est célèbre pour ses animations nocturnes, ses restaurants et ses bâtiments historiques.
Indice 7Je suis l'hôte d'une célèbre convention annuelle de culture pop, attirant des milliers de passionnés de comics, de cinéma et de séries télévisées.
Indice 8Je suis une grande ville portuaire de Californie située près de la frontière avec le Mexique, réputée pour ses plages, ses parcs et son zoo.
Solution du 19 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 19 novembre 2024San Diego
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)