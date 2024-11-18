Pédantix 920 : Indices et solution, quel est le mot du 18 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 18 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 18 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 18 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 18 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1J'ai été surnommé "brimstone" en anglais, notamment dans des textes anciens et religieux.
Indice 2Je suis un élément essentiel pour les protéines et je joue un rôle crucial dans la structure des acides aminés.
Indice 3On me reconnaît à ma couleur jaune et à mon odeur piquante lorsqu'on me brûle.
Indice 4On me trouve souvent près des sources chaudes et des volcans, où ma présence se fait sentir par une odeur distincte.
Indice 5Les alchimistes me considéraient comme l'un des trois principes fondamentaux de la matière, aux côtés du sel et du mercure.
Indice 6Je suis connu pour mes propriétés médicinales et j'ai été utilisé dans les bains thérapeutiques depuis des siècles.
Indice 7On me trouve dans le tableau périodique avec le numéro atomique 16, et je suis essentiel dans la production d'engrais.
Indice 8Je suis un élément chimique non métallique, de couleur jaune, souvent associé à une odeur d'œuf pourri, utilisé dans l'industrie et présent dans la croûte terrestre.
Solution du 18 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 18 novembre 2024Soufre
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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