Pédantix 919 : Indices et solution, quel est le mot du 17 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent associé à une inertie presque totale, ne réagissant que dans des conditions très particulières.
Indice 2Ma famille est située à la toute droite du tableau périodique, dans la colonne des éléments les plus stables.
Indice 3Je ne participe guère aux réactions chimiques, car ma couche électronique est déjà pleine.
Indice 4Mes représentants sont rares sur Terre, mais présents en abondance dans l'univers, notamment dans certaines étoiles.
Indice 5Je suis incolore, inodore et insipide, et mon usage est prisé pour éviter les réactions chimiques indésirables.
Indice 6L'hélium, qui permet de gonfler des ballons, est l'un des membres les plus connus de ma famille.
Indice 7Je comprends également des éléments comme le néon, l'argon, et le krypton, souvent utilisés pour l'éclairage et la signalisation.
Indice 8Je suis un élément chimique appartenant à un groupe de la dernière colonne du tableau périodique, caractérisé par une réactivité très faible en raison d'une couche électronique complète.
Solution du 17 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 novembre 2024Gaz noble
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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