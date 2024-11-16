Pédantix 918 : Indices et solution, quel est le mot du 16 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 16 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 16 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 16 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 16 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un terme qui évoque une relation de service, souvent empreinte d'une certaine soumission.
Indice 2Je renvoie à une condition où une personne se consacre entièrement à la prise en charge d'un espace qui n'est pas le sien.
Indice 3Dans les époques passées, je décrivais une institution bien établie, où la hiérarchie régnait entre les maîtres et ceux qui les servaient.
Indice 4Je suis associée aux maisons bourgeoises, où une ou plusieurs personnes s'occupaient des tâches quotidiennes du foyer.
Indice 5Les romans du XIXe siècle parlent souvent de moi, illustrant le contraste entre les riches et ceux qui travaillent pour eux.
Indice 6Je suis une pratique qui concerne des personnes employées pour s'occuper du ménage, des repas, et autres responsabilités domestiques.
Indice 7Mes représentants étaient souvent appelés majordomes, valets, cuisiniers ou gouvernantes, vivant au service des familles aisées.
Indice 8Je suis la condition ou le travail de ceux qui sont employés dans une maison pour accomplir des tâches domestiques, au service des propriétaires.
Solution du 16 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 16 novembre 2024Domesticité
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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