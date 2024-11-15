Pédantix 917 : Indices et solution, quel est le mot du 15 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Vous cherchez une figure historique.
Indice 2Il est l'ancêtre de la famille royale actuelle de Suède, la dynastie Bernadotte.
Indice 3Avant de monter sur le trône, il était un militaire français et un proche de Napoléon Bonaparte.
Indice 4Ce roi a régné à la fois sur la Suède et la Norvège au début du XIXe siècle.
Indice 5Il est né sous le nom de Jean-Baptiste Bernadotte dans une famille modeste à Pau, en France.
Indice 6Il a été élu prince héritier de Suède en 1810, en partie pour ses compétences militaires et diplomatiques.
Indice 7Son règne a marqué une période de paix et de modernisation pour les deux royaumes scandinaves.
Indice 8Malgré ses origines françaises, il n'a jamais oublié ses racines et a même conservé un tatouage qui disait "Mort aux rois", vestige de sa jeunesse révolutionnaire.
Solution du 15 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 novembre 2024Charles XIV Jean
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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