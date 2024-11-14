Pédantix 916 : Indices et solution, quel est le mot du 14 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 14 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 14 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 14 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 14 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent associé à une galaxie lointaine, très lointaine, et à des combats épiques entre le bien et le mal.
Indice 2J'ai fondé une société de production qui a changé à jamais la façon dont les effets spéciaux sont réalisés.
Indice 3J'ai vendu mon empire à une souris célèbre, qui a depuis continué mon œuvre à succès.
Indice 4Mon travail a été révolutionnaire non seulement pour le cinéma de science-fiction, mais aussi pour le cinéma d'aventure.
Indice 5Les personnages que j'ai créés incluent un maître aux oreilles pointues et un casque noir au souffle inquiétant.
Indice 6Je suis le créateur d'un univers peuplé de sabres laser, de vaisseaux spatiaux, et d'une Force mystérieuse.
Indice 7Je suis le père d'un aventurier portant un chapeau et maniant un fouet, toujours à la recherche d'artefacts mythiques.
Indice 8Je suis un réalisateur, scénariste et producteur américain, célèbre pour avoir créé les sagas "Star Wars" et "Indiana Jones".
Solution du 14 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 14 novembre 2024George Lucas
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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