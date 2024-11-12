Pédantix 914 : Indices et solution, quel est le mot du 12 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis originaire d'un royaume lointain qui a inspiré mon nom, connu aujourd'hui sous un autre nom.
Indice 2Je suis souvent reconnu pour ma grâce et mon élégance, ayant une silhouette fine et élancée.
Indice 3Mes yeux en amande sont d'une couleur si intense qu'ils semblent parfois presque surnaturels.
Indice 4Ma voix est unique et distinctive, et je suis connu pour être un grand bavard parmi les félins.
Indice 5Je suis un compagnon très attaché à mes humains, souvent comparé à un chien pour mon côté sociable et fidèle.
Indice 6Mes extrémités sont colorées, alors que le reste de mon pelage reste plus clair ; un contraste qui fait ma particularité.
Indice 7Mon apparence m'a rendu populaire au cinéma et dans la culture populaire, notamment pour mon allure exotique.
Indice 8Je suis une race de chat caractérisée par un corps clair avec des points de couleur plus foncés sur le visage, les oreilles, les pattes et la queue, ainsi que des yeux bleus et une personnalité très expressive.
Solution du 12 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2024Siamois (chat)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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