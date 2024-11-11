Pédantix 913 : Indices et solution, quel est le mot du 11 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une compétence souvent attribuée aux politiciens, aux philosophes et aux orateurs, permettant de convaincre et de persuader.
Indice 2Je suis un art qui trouve ses racines dans la Grèce antique, enseigné par des maîtres tels qu'Aristote et Cicéron.
Indice 3J'utilise la logique, l'émotion, et l'éthique pour influencer ceux qui m'écoutent.
Indice 4Ma maîtrise est essentielle pour transformer des arguments ordinaires en discours percutants et mémorables.
Indice 5Je fais appel à des figures de style telles que la métaphore, l'hyperbole et l'ironie pour rendre les mots plus puissants.
Indice 6Je suis l'une des disciplines de base de la communication, utilisée pour capter l'attention et modeler la pensée des auditeurs.
Indice 7Je suis un outil indispensable aux avocats, aux écrivains, et à tous ceux qui doivent défendre une cause avec efficacité.
Indice 8Je suis l'art de bien parler et de persuader par le discours, en utilisant des techniques pour toucher et convaincre un auditoire.
Solution du 11 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 novembre 2024Rhétorique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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