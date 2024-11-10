Pédantix 912 : Indices et solution, quel est le mot du 10 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un pays où la forêt équatoriale domine et abrite une incroyable biodiversité, incluant des gorilles et des éléphants.
Indice 2J'ai pour devise "Union, Travail, Justice" et je suis situé sur la côte ouest du continent africain.
Indice 3Mes terres sont parcourues par l'équateur, qui divise mon territoire en une partie nord et une partie sud.
Indice 4Je suis un pays à faible densité de population, mais riche en ressources naturelles, notamment en pétrole et en manganèse.
Indice 5Ma capitale, située au bord de l'océan Atlantique, est également le centre de mon économie et de ma politique.
Indice 6Mon drapeau est composé de trois bandes horizontales : vert, jaune et bleu, représentant la forêt, le soleil, et la mer.
Indice 7Libreville est mon cœur politique et économique, et j'ai un long passé en tant que colonie française.
Indice 8Je suis un pays d'Afrique centrale, situé sur la côte atlantique, connu pour sa faune et sa flore diversifiées, ainsi que pour ma capitale, Libreville.
Solution du 10 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 novembre 2024Gabon
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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