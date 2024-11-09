Pédantix 911 : Indices et solution, quel est le mot du 9 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent associé à l'angoisse, à la folie et à la beauté sombre de l'esprit humain.
Indice 2Mes histoires explorent les recoins les plus obscurs de l'âme, alliant mystère, horreur et surnaturel.
Indice 3J'ai inspiré un oiseau lugubre à répéter inlassablement un mot dans l'un de mes poèmes les plus célèbres.
Indice 4Mes récits ont contribué à poser les bases du genre de la nouvelle fantastique et du roman policier moderne.
Indice 5Ma vie a été marquée par la tragédie, et beaucoup de mes œuvres reflètent la mélancolie qui m'accompagnait.
Indice 6Je suis l'auteur de "La Chute de la maison Usher" et de "Le Cœur révélateur", des récits troublants et fascinants.
Indice 7Mon détective, Dupin, est l'ancêtre des enquêteurs modernes, résolvant des mystères avec une logique implacable.
Indice 8Je suis un écrivain et poète américain du XIXe siècle, célèbre pour mes contes macabres et fantastiques ainsi que pour mon poème "Le Corbeau".
Solution du 9 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 novembre 2024Edgar Allan Poe
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)