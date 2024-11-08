Pédantix 910 : Indices et solution, quel est le mot du 8 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 8 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent utilisé dans des endroits où la montée est si raide que d'autres moyens de transport sont inefficaces.
Indice 2Mon mécanisme repose sur des poulies et des moteurs qui me permettent de grimper des pentes abruptes ou de traverser des vallées.
Indice 3Je suis une solution écologique pour les zones montagneuses, permettant de déplacer les personnes sans utiliser de route.
Indice 4Je peux être fermé en hiver à cause des vents forts, mais je suis souvent le seul moyen d'atteindre certaines altitudes.
Indice 5On me trouve fréquemment dans des stations de ski, facilitant l'accès aux pistes aux amateurs de sports d'hiver.
Indice 6Ma cabine peut transporter des dizaines de passagers à la fois, offrant souvent une vue spectaculaire du paysage.
Indice 7Je me déplace grâce à un câble, que ce soit pour gravir une montagne ou franchir une grande distance sans obstacles au sol.
Indice 8Je suis un mode de transport aérien, utilisant des câbles pour déplacer des cabines, des télécabines ou des télésièges, souvent en milieu montagneux ou urbain.
Solution du 8 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 novembre 2024Transport par câble
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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