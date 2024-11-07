Pédantix 909 : Indices et solution, quel est le mot du 7 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 7 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 7 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 7 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 7 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une ville où les effluves des fleurs d'oranger embaument les rues au printemps, rappelant une culture ancienne et riche.
Indice 2Je suis le berceau d'un célèbre opéra de Bizet, mettant en scène l'histoire d'une femme libre et passionnée.
Indice 3J'abrite un palais impressionnant, l'Alcázar, témoin des siècles de règne musulman et chrétien.
Indice 4La culture flamenca coule dans mes veines, et mes habitants dansent et chantent avec passion.
Indice 5Mon architecture est marquée par l'influence mudéjare, un mélange fascinant de styles chrétien et islamique.
Indice 6Je suis une ville d'Andalousie connue pour la Feria de Abril, où les costumes traditionnels et la fête sont au rendez-vous.
Indice 7Mon symbole est une célèbre tour appelée la Giralda, autrefois un minaret devenu clocher de cathédrale.
Indice 8Je suis une ville du sud de l'Espagne, capitale de l'Andalousie, célèbre pour sa cathédrale, son palais de l'Alcázar et son riche héritage culturel flamenco.
Solution du 7 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 7 novembre 2024Séville
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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