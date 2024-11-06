Pédantix 908 : Indices et solution, quel est le mot du 6 novembre 2024 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 novembre 2024 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 6 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 908 : Indices et solution, quel est le mot du 6 novembre 2024 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 novembre 2024

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 novembre 2024.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 novembre 2024

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1On me reconnaît souvent pour mon regard perçant, mon silence éloquent et mon charisme indomptable.


Indice 2J'ai été devant la caméra, mais aussi derrière, pour raconter des histoires de courage, d'honneur et parfois de rédemption.


Indice 3Mon style est minimaliste, mais chaque parole que je prononce ou chaque scène que je réalise laisse une empreinte durable.


Indice 4J'ai débuté ma carrière dans des westerns spaghetti, me forgeant une réputation de figure solitaire et impitoyable.


Indice 5Un de mes rôles les plus célèbres se déroule dans une ville sans pitié, et mon personnage porte souvent un poncho.


Indice 6Je suis l'homme qui demande si l'on se sent chanceux, armé de mon célèbre revolver.


Indice 7J'ai réalisé des films primés, comme "Million Dollar Baby" et "Impitoyable", marquant l'histoire du cinéma.


Indice 8Je suis un acteur, réalisateur et producteur américain, célèbre pour mes rôles dans des westerns et des films policiers, ainsi que pour mes talents de cinéaste.


Solution du 6 novembre 2024

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 novembre 2024Clint Eastwood


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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