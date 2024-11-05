Pédantix 907 : Indices et solution, quel est le mot du 5 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une majestueuse créature des océans, souvent aperçue en train de glisser gracieusement dans les eaux tropicales.
Indice 2Mon apparence peut rappeler un oiseau aquatique qui se déplace dans les profondeurs grâce à des "ailes" larges et élégantes.
Indice 3On me confond parfois avec une raie commune, mais ma taille et mon envergure font de moi l'une des plus grandes créatures de mon groupe.
Indice 4Je suis souvent associé aux récifs coralliens, où je me nourris en filtrant les minuscules organismes de l'eau, tels que le plancton.
Indice 5Mes déplacements calmes et ma silhouette imposante me donnent une allure majestueuse, inspirant respect et admiration.
Indice 6On peut souvent m'observer nageant avec des poissons pilotes, qui se nourrissent des parasites sur mon corps.
Indice 7Mes "cornes" frontales me valent le surnom de "diable de mer", bien que je sois inoffensif et paisible.
Indice 8Je suis un genre de raie appartenant à la famille des Mobulidae, caractérisé par de grandes nageoires pectorales, souvent appelé "raie manta".
Solution du 5 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 novembre 2024Manta (genre)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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