Pédantix 906 : Indices et solution, quel est le mot du 4 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une forme d'art qui a prospéré durant l'époque Edo et dépeint souvent la beauté éphémère de la vie.
Indice 2Mes artistes ont su immortaliser les paysages du Japon, les quartiers de plaisir, et les scènes de théâtre kabuki avec une grande finesse.
Indice 3Mon nom signifie littéralement "images du monde flottant", évoquant un style de vie hédoniste et éphémère.
Indice 4Mes œuvres ont souvent influencé les artistes européens, notamment à travers la vague du japonisme au XIXe siècle.
Indice 5Je suis créé à partir de gravures sur bois, impliquant un processus complexe qui demande la participation de l'artiste, du graveur et de l'imprimeur.
Indice 6Des artistes célèbres, tels que Hokusai et Hiroshige, ont marqué mon histoire avec leurs représentations emblématiques de montagnes et de vagues.
Indice 7Mes scènes représentent des geishas, des lutteurs de sumo, des acteurs de kabuki, ainsi que des paysages emblématiques du Japon.
Indice 8Je suis un style artistique japonais, connu pour mes estampes sur bois représentant des paysages, des acteurs et des scènes de la vie quotidienne, populaire pendant la période Edo.
Solution du 4 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 novembre 2024Ukiyo-e
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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