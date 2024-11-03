Pédantix 905 : Indices et solution, quel est le mot du 3 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent au centre de débats éthiques, juridiques et moraux, suscitant des opinions divisées à travers le monde.
Indice 2Mon contenu est généralement considéré inapproprié pour les jeunes, nécessitant des réglementations spécifiques.
Indice 3Certains me perçoivent comme un tabou, tandis que d'autres me voient comme un objet de divertissement ou d'expression.
Indice 4Je suis principalement consommé en ligne, et ma prolifération a été amplifiée par le développement des nouvelles technologies.
Indice 5Mon objectif est de susciter une excitation spécifique, et je peux être produit dans des formats variés : photos, vidéos, textes.
Indice 6Ma présence est souvent restreinte par des lois, et j'ai été sujet à de nombreux débats sur la liberté d'expression.
Indice 7On me qualifie parfois de représentation explicite des relations intimes, faite pour éveiller des désirs particuliers.
Indice 8Je suis une représentation explicite d'actes sexuels ou de nudité, souvent créée dans un but d'excitation érotique.
Solution du 3 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 novembre 2024Pornographie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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