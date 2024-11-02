Pédantix 904 : Indices et solution, quel est le mot du 2 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent mesurée sur une longue période, et j'indique le niveau de prospérité croissant d'une nation.
Indice 2Mon taux peut être influencé par des facteurs tels que les investissements, les technologies, et la stabilité politique.
Indice 3Je suis l'une des cibles principales des politiques publiques, car je favorise l'amélioration des conditions de vie.
Indice 4Mon indicateur de prédilection est le PIB, qui me permet de montrer l'évolution de la production nationale.
Indice 5J'encourage la création de richesse, l'augmentation des revenus et, idéalement, une amélioration du niveau de vie général.
Indice 6Mes hauts niveaux peuvent être synonymes d'augmentation de l'emploi et de nouvelles opportunités pour les citoyens.
Indice 7Je suis un indicateur économique qui montre l'augmentation de la production et des biens et services d'un pays.
Indice 8Je suis l'augmentation durable de la production de biens et de services dans une économie sur une période donnée, souvent mesurée par la croissance du PIB.
Solution du 2 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2024Croissance économique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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