Pédantix 903 : Indices et solution, quel est le mot du 1er novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 1er novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un des mécanismes les plus anciens utilisés par l'humanité, bien avant que la science moderne ne me théorise.
Indice 2Je fais partie des machines simples, et mes principes ont été décrits par Archimède, qui prétendait pouvoir déplacer le monde grâce à moi.
Indice 3Je fonctionne en utilisant un point d'appui, autour duquel un bras de force pivote pour déplacer une charge.
Indice 4Mon efficacité dépend de la longueur de mes bras de charge et de force, permettant de réduire l'effort nécessaire.
Indice 5Je suis souvent représenté sous la forme d'une barre rigide qui tourne autour d'un point fixe, appelé le pivot.
Indice 6On me retrouve dans des outils du quotidien tels que les ciseaux, les pinces ou même une simple balance.
Indice 7En augmentant la distance entre la force appliquée et mon point de pivot, je peux considérablement réduire l'effort requis.
Indice 8Je suis un dispositif mécanique, constitué d'une barre rigide et d'un point d'appui, qui permet de soulever ou de déplacer une charge avec un effort moindre.
Solution du 1er novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er novembre 2024Levier (mécanique)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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