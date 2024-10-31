Pédantix 902 : Indices et solution, quel est le mot du 31 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 31 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 31 octobre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 31 octobre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 31 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je représente un groupe ancestral dont les membres ont grandement contribué à l'évolution des mammifères modernes.
Indice 2Je suis souvent méconnu, bien que je constitue une étape importante de la transition vers des animaux poilus et endothermes.
Indice 3Mes membres possèdent une ouverture distinctive dans le crâne, caractéristique qui les distingue des autres grands groupes.
Indice 4Je suis apparu il y a environ 300 millions d'années, au cours de la période du Carbonifère.
Indice 5Je comprends des espèces aussi diverses que les Pelycosaures et les Thérapsides, qui ont prospéré avant l'apparition des dinosaures.
Indice 6Certains de mes descendants ont évolué pour développer des poils, des glandes mammaires et une alimentation diversifiée.
Indice 7Bien que beaucoup de mes membres aient disparu bien avant les dinosaures, je suis l'ancêtre direct de tous les mammifères.
Indice 8Je suis un groupe de vertébrés comprenant les ancêtres des mammifères et certains reptiles, caractérisés par une ouverture derrière l'œil dans le crâne.
Solution du 31 octobre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 31 octobre 2024Synapsida
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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