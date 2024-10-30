Pédantix 901 : Indices et solution, quel est le mot du 30 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 octobre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la pierre angulaire de la communication en ligne, et sans moi, les données ne sauraient être échangées de façon structurée.
Indice 2Je suis à l'origine de l'architecture sur laquelle reposent les échanges d'informations entre des millions de machines à travers le monde.
Indice 3Mon fonctionnement repose sur des règles bien définies pour permettre la transmission de données de manière fiable et ordonnée.
Indice 4Parmi mes composantes, l'une est chargée de diviser les informations en paquets, tandis qu'une autre est dédiée à l'adressage.
Indice 5Je suis le fondement du réseau mondial, connectant les ordinateurs et les serveurs via des protocoles communs.
Indice 6Ma structure repose sur des couches, chacune ayant des rôles distincts, permettant d'acheminer des données d'un point A à un point B.
Indice 7Je suis composé de protocoles tels que TCP et IP, qui gèrent la connexion, la transmission et l'intégrité des données.
Indice 8Je suis l'ensemble des règles et standards (comme TCP/IP) qui permettent aux ordinateurs de communiquer sur Internet de manière fluide et efficace.
Solution du 30 octobre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2024Suite des protocoles Internet
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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