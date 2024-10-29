Pédantix 900 : Indices et solution, quel est le mot du 29 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 octobre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis connu pour avoir transformé un ancien empire en une nation moderne, fondée sur des principes de laïcité et de réformes progressistes.
Indice 2Mes réformes ont touché tous les aspects de la société, de l'alphabet à l'éducation, en passant par l'habillement et la culture.
Indice 3On me surnomme parfois "le père des Turcs", et j'ai fondé une république qui rompt avec la monarchie millénaire qui l'avait précédée.
Indice 4Je suis l'un des rares dirigeants à avoir mené une guerre de libération puis fondé un État, en prenant ensuite la tête d'une modernisation à grande échelle.
Indice 5Je suis un personnage central dans l'histoire du XXe siècle, ayant contribué à redéfinir les frontières de l'Anatolie après un grand conflit mondial.
Indice 6J'ai voulu séparer le religieux du politique, et mes réformes visaient à rapprocher mon pays des idéaux occidentaux tout en préservant une forte identité nationale.
Indice 7Je suis le premier président de la Turquie et l'instigateur de réformes qui ont laïcisé et modernisé le pays après la chute de l'Empire ottoman.
Indice 8Je suis le fondateur de la République turque en 1923, et j'ai mené des réformes profondes pour moderniser le pays, me faisant appeler "le père des Turcs".
Solution du 29 octobre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2024Mustafa Kemal Atatürk
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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