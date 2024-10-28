Pédantix 899 : Indices et solution, quel est le mot du 28 octobre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 28 octobre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 28 octobre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 28 octobre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 28 octobre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un domaine qui étudie des forces invisibles, mais essentielles pour déplacer des objets efficacement dans un milieu fluide.
Indice 2Je m'intéresse aux interactions entre les surfaces d'un objet en mouvement et les courants d'air qui les entourent.
Indice 3Sans moi, les oiseaux ne pourraient pas voler avec autant de grâce, et les avions ne pourraient pas se maintenir en altitude.
Indice 4Mon objectif est souvent de réduire la résistance, permettant aux voitures, avions et même vélos de se déplacer plus rapidement et plus facilement.
Indice 5Dans le sport, je suis crucial pour concevoir des équipements performants et pour permettre aux athlètes de battre des records.
Indice 6Je suis une science qui se retrouve dans les ailes d'un avion, la carrosserie d'une voiture de course et même la forme des bâtiments.
Indice 7Je suis responsable de la façon dont les avions volent, les voitures réduisent la friction, et les fusées percent l'atmosphère.
Indice 8Je suis la science qui étudie le mouvement de l'air et l'interaction entre les objets en mouvement et l'air, essentielle dans la conception d'avions et de véhicules.
Solution du 28 octobre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 28 octobre 2024Aérodynamique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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