Pédantix 1595 : Indices et solution, quel est le mot du 24 septembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 septembre 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 24 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1595 : Indices et solution, quel est le mot du 24 septembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 24 septembre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 24 septembre 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 24 septembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis né avant Rome, mais mes mots résonnent encore dans ses ruines.


Indice 2Mon alphabet commence comme une énigme : alpha, bêta… mais je ne suis pas une simple suite de signes.


Indice 3Socrate me parlait sans jamais m'écrire, car ma voix appartenait d'abord à ceux qui la faisaient vivre.


Indice 4Je suis la langue des philosophes, des mythes et des grandes cités de l'Antiquité.


Indice 5Platon et Aristote m'ont utilisé pour transmettre leurs idées.


Indice 6Je suis à l'origine de nombreux mots scientifiques et philosophiques encore employés aujourd'hui.


Indice 7On me rencontre dans les textes de l'Antiquité grecque, bien avant l'évolution de la langue moderne.


Indice 8Je désigne la langue parlée et écrite dans la Grèce antique, notamment à l'époque classique.


Solution du 24 septembre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 24 septembre 2026Grec ancien


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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