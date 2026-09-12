Pédantix 1583 : Indices et solution, quel est le mot du 12 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 septembre 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 septembre 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une fenêtre ouverte sur le réel, mais nul besoin de franchir son seuil pour regarder.
Indice 2Je ne raconte pas toujours une histoire, pourtant je peux captiver comme un récit.
Indice 3Ma vérité se construit avec des images, des voix et des fragments du monde.
Indice 4Je montre souvent des faits, des lieux, des personnes ou des événements réels.
Indice 5On me retrouve aussi bien à la télévision qu'au cinéma ou sur les plateformes.
Indice 6Je peux parler d'histoire, de science, de nature, de société ou de personnalités.
Indice 7Contrairement à une fiction, je cherche avant tout à présenter le réel.
Indice 8Film ou programme audiovisuel qui présente et explique des faits réels à travers des images, des témoignages ou des archives.
Solution du 12 septembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 septembre 2026Documentaire
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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