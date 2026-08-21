Pédantix 1561 : Indices et solution, quel est le mot du 21 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 21 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je brouille les lettres sans jamais toucher à leur encre, et pourtant elles semblent changer de place sous tes yeux.
Indice 2Quand les mots deviennent un labyrinthe, je suis parfois le Minotaure qui en garde la sortie.
Indice 3Je peux faire hésiter la plume alors que l'idée, elle, connaît parfaitement son chemin.
Indice 4On me rencontre surtout dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, sans que l'intelligence soit en cause.
Indice 5Je peux inverser, confondre ou mélanger certaines lettres et certains sons.
Indice 6Je rends parfois la lecture lente et l'orthographe particulièrement difficile.
Indice 7Je suis un trouble spécifique des apprentissages qui concerne principalement le langage écrit.
Indice 8Je suis un trouble durable qui affecte principalement l'acquisition et l'automatisation de la lecture et de l'orthographe.
Solution du 21 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 août 2026Dyslexie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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