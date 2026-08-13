Pédantix 1553 : Indices et solution, quel est le mot du 13 août 2026 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 13 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1553 : Indices et solution, quel est le mot du 13 août 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 août 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 août 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 août 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je nais lorsque la pierre devient silence et que la couleur se met à parler.


Indice 2On me trouve parfois là où les siècles ont laissé leurs secrets sur des parois immobiles.


Indice 3Je suis un récit sans pages, suspendu entre la matière et le regard.


Indice 4Je peux représenter des personnages, des paysages ou raconter une histoire.


Indice 5On me réalise directement sur un mur ou une surface architecturale.


Indice 6Je transforme un espace ordinaire en support artistique.


Indice 7On me retrouve aussi bien dans les temples anciens que dans les rues modernes.


Indice 8Œuvre artistique réalisée directement sur un mur ou une paroi, généralement pour décorer ou raconter quelque chose.


Solution du 13 août 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 août 2026Peinture murale


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 13 août 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 13 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Août 2026)
Bingo Blitz 13 août 2026

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Août 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)