Pédantix 1547 : Indices et solution, quel est le mot du 7 août 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 7 août 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 7 août 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 7 août 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 7 août 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Les racines disparaissent sans quitter la terre, tandis que les foyers s'éteignent au bout de longs rails.
Indice 2Lorsque le pouvoir craint les voix, les chemins de fer deviennent plus convaincants que les discours.
Indice 3Un simple ordre suffit à changer une carte, mais seuls les hivers lointains en écrivent la véritable histoire.
Indice 4Des familles entières furent contraintes de quitter leur terre pour être envoyées de force vers des régions reculées de l'Union soviétique.
Indice 5Cette pratique fut largement utilisée sous le régime de Joseph Staline pour punir, contrôler ou déplacer certaines populations.
Indice 6Elle concerna notamment des minorités ethniques, des opposants politiques et des peuples accusés de déloyauté.
Indice 7La Sibérie, le Kazakhstan et d'autres territoires éloignés comptent parmi les principales destinations de ces déplacements forcés.
Indice 8Déplacement forcé et organisé de populations entières vers d'autres régions, généralement pour des motifs politiques, militaires ou idéologiques.
Solution du 7 août 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 7 août 2026Déportation des peuples en URSS
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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