Pédantix 1535 : Indices et solution, quel est le mot du 26 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je règne là où les cimes murmurent, mais mon ombre s'efface avant même que le vent ne prononce mon nom.
Indice 2Deux couronnes me précèdent sans jamais être forgées, et leur poids ne courbe pourtant jamais mon front.
Indice 3Lorsque l'automne embrase les vallées, ma voix défie les montagnes bien avant que mes pas ne les traversent.
Indice 4Je partage une parenté avec le cerf, mais je suis plus imposant et règne surtout sur un autre continent.
Indice 5Mes bois immenses tombent puis repoussent chaque année, devenant un véritable symbole de ma puissance.
Indice 6Les grandes forêts et les montagnes d'Amérique du Nord constituent mon habitat naturel.
Indice 7Mon nom est souvent associé à un grand cervidé dont le brame impressionne autant que sa silhouette.
Indice 8Grand mammifère herbivore de la famille des cervidés, reconnaissable à sa taille imposante, à ses larges bois et vivant principalement en Amérique du Nord.
Solution du 26 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 juillet 2026Wapiti
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)