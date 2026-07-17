Pédantix 1526 : Indices et solution, quel est le mot du 17 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le couchant où les promesses se sont longtemps écrites à l'encre de la poussière et du soleil.
Indice 2Là où les montagnes regardent l'océan, les pionniers poursuivaient un horizon qui reculait toujours.
Indice 3Entre les canyons qui murmurent et les plaines qui s'achèvent, je suis devenu un mythe plus vaste que mes frontières.
Indice 4On m'associe volontiers aux cow-boys, aux grands déserts et aux villes nées de la ruée vers l'or.
Indice 5Je désigne la partie occidentale d'un immense pays d'Amérique du Nord, bordée par l'océan Pacifique.
Indice 6Des États comme la Californie, l'Arizona ou le Nevada évoquent souvent mon territoire.
Indice 7Mon nom commence par un point cardinal et se termine par le nom d'un continent au singulier.
Indice 8Région située dans la partie occidentale des États-Unis, connue pour ses paysages variés, son histoire de la conquête de l'Ouest et ses grandes métropoles.
Solution du 17 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 juillet 2026Ouest américain
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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