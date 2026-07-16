Pédantix 1525 : Indices et solution, quel est le mot du 16 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 16 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 16 juillet 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 16 juillet 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 16 juillet 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Là où la terre rouge garde les traces des guerriers, un roi silencieux a bâti son trône sans jamais porter de couronne.



Indice 2 Certains terrains semblaient attendre son arrivée avant de révéler leur véritable maître.



Indice 3 Né sur une île espagnole, il est devenu l'un des plus grands champions de l'histoire de son sport.



Indice 4 Mon nom est associé à l'une des plus grandes dominations de l'histoire dans un tournoi du Grand Chelem disputé sur terre battue.



Indice 5 Sa ténacité et ses nombreux succès sur terre battue ont construit sa légende.



Indice 6 Les duels face à Roger Federer et Novak Djokovic ont contribué à écrire ma légende sportive.



Indice 7 De nombreux supporters me surnomment le « Roi de la terre battue » grâce à nos exploits à Roland-Garros.



Indice 8 Joueur de tennis espagnol, reconnu comme l'un des plus grands de l'histoire grâce à son immense palmarès et à sa domination sur terre battue.





Solution du 16 juillet 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 16 juillet 2026 Rafael Nadal





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :