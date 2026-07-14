Pédantix 1523 : Indices et solution, quel est le mot du 14 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 14 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 14 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 14 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 14 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais lorsque l'esprit choisit un sentier que le gardien du temple refuse de reconnaître.
Indice 2Là où une seule vérité réclame le trône, je suis le pas de côté qui ébranle la couronne.
Indice 3Sans arme ni armure, je peux pourtant fissurer les murailles d'une foi bien établie.
Indice 4Mon existence dépend souvent du regard de ceux qui détiennent l'autorité plus que de celui qui me prononce.
Indice 5J'ai longtemps conduit des penseurs, des savants ou des croyants devant leurs juges plutôt que devant leurs pairs.
Indice 6On me reproche de contredire un dogme ou une doctrine considérés comme intangibles.
Indice 7Mon nom est fréquemment employé pour désigner une opinion jugée gravement contraire à une religion ou à une croyance établie.
Indice 8Doctrine, croyance ou opinion qui s'oppose aux principes officiellement reconnus par une religion ou une autorité doctrinale.
Solution du 14 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 14 juillet 2026Hérésie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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