Pédantix 1520 : Indices et solution, quel est le mot du 11 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais sur les hauteurs, puis je trace une cicatrice liquide que les siècles n'ont jamais réussi à refermer.
Indice 2Je tends un fil mouvant entre la pierre, le sable et l'océan, sans jamais regarder en arrière.
Indice 3Les royaumes ont grandi à mes côtés, mais je poursuis ma route sans jamais prêter serment à leurs couronnes.
Indice 4Mon cours est le plus long de mon pays, et de nombreux châteaux célèbres se dressent près de mes rives.
Indice 5Je prends ma source dans le Massif central avant de traverser une grande partie de la France.
Indice 6Je termine mon voyage dans l'océan Atlantique, après avoir parcouru plus de 1 000 kilomètres.
Indice 7Mon nom est partagé avec un département français traversé par mon cours.
Indice 8Cours d'eau naturel qui est le plus long fleuve de France et qui se jette dans l'océan Atlantique.
Solution du 11 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 juillet 2026Loire
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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