Pédantix 1517 : Indices et solution, quel est le mot du 8 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 8 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un refuge où les adieux pèsent davantage que les retrouvailles, et mon plus grand triomphe naît d'un renoncement.
Indice 2Dans mon café, les destins se croisent tandis que les cœurs se séparent sous l'ombre d'un conflit qui dépasse chacun.
Indice 3Là où une chanson ravive les souvenirs, une flamme ancienne défie le temps sans jamais vraiment s'éteindre.
Indice 4Mon histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale dans une ville marocaine devenue un lieu de passage.
Indice 5Je mets en scène un propriétaire de bar contraint de choisir entre son amour passé et ce qu'il estime juste.
Indice 6Je suis porté par le duo légendaire formé par Humphrey Bogart et Ingrid Bergman.
Indice 7L'une de mes répliques les plus célèbres évoque le début d'une belle amitié.
Indice 8Film romantique et dramatique de 1942 devenu un classique du cinéma, célèbre pour son histoire d'amour, ses dialogues cultes et son contexte de guerre.
Solution du 8 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 juillet 2026Casablanca (film)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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