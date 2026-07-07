Pédantix 1516 : Indices et solution, quel est le mot du 7 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 7 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 7 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 7 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 7 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une pensée en mouvement, née là où l'expérience devient la forge des idées.
Indice 2Mon nom voyage entre l'école, la démocratie et un courant philosophique où l'action éclaire la vérité.
Indice 3J'ai défendu une vision où l'enfant n'est plus un vase à remplir, mais un esprit à éveiller par l'enquête.
Indice 4Mes travaux ont profondément influencé la pédagogie moderne et la manière de concevoir l'apprentissage.
Indice 5Je suis un philosophe américain du XXe siècle connu pour sa philosophie pragmatiste.
Indice 6J'ai écrit sur l'éducation, la démocratie et le rôle de l'expérience dans la construction du savoir.
Indice 7Mon prénom est aussi celui d'un célèbre roi anglais, et mon nom ressemble à un mot anglais signifiant « humide ».
Indice 8Je suis un philosophe, psychologue et pédagogue américain considéré comme l'un des fondateurs de l'éducation progressive.
Solution du 7 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 7 juillet 2026John Dewey
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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