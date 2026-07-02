Pédantix 1511 : Indices et solution, quel est le mot du 2 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Là où les pierres gardent la mémoire des lions et des couronnes, le temps a laissé une demeure qui parle encore aux siècles.
Indice 2Entre les rues d'une vieille cité, on trouve un refuge où l'histoire a préféré les murs aux parchemins.
Indice 3Les héritiers d'une puissante lignée n'y dorment plus, mais leur nom continue d'ouvrir sa porte à ceux qui savent le chercher.
Indice 4Son architecture médiévale en fait l'un des bâtiments historiques les plus emblématiques de sa ville.
Indice 5Son nom est directement associé à une célèbre dynastie ayant marqué l'histoire de l'Angleterre et de l'ouest de la France.
Indice 6Elle se trouve au cœur du Vieux Mans et accueille aujourd'hui un musée consacré à l'histoire locale.
Indice 7Les visiteurs viennent y découvrir des collections historiques dans une ancienne demeure médiévale remarquablement conservée.
Indice 8Demeure historique située dans la vieille ville du Mans, transformée en musée et portant le nom d'une célèbre dynastie médiévale.
Solution du 2 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 juillet 2026Maison Plantagenêt
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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