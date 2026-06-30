Pédantix 1509 : Indices et solution, quel est le mot du 30 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je règne entre deux forces sans choisir de camp, et c'est dans mon silence que leur dialogue devient possible.
Indice 2Plus on me presse par l'invisible, plus je me laisse subtilement ordonner sans jamais céder le passage.
Indice 3Je retiens l'élan des éclairs sans les accueillir, faisant de mon refus une précieuse réserve.
Indice 4Sans moi, certains composants ne pourraient ni stocker efficacement l'énergie ni fonctionner comme prévu.
Indice 5On me trouve dans de nombreux matériaux comme le verre, le mica, la céramique ou certains plastiques.
Indice 6Je me distingue par ma capacité à se polariser sous l'effet d'un champ électrique tout en empêchant le courant de circuler.
Indice 7Mon nom est souvent employé en électronique et en physique lorsqu'il est question d'isolation entre deux conducteurs.
Indice 8Substance ou matériau isolant qui peut être polarisé par un champ électrique sans conduire le courant.
Solution du 30 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 juin 2026Diélectrique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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