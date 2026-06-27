Pédantix 1506 : Indices et solution, quel est le mot du 27 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 27 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la frontière silencieuse où les vestiges du passé attendent que le froid les garde à jamais.
Indice 2Là où les géantes cessent de régner, je veille sur d'innombrables voyageurs qui tournent sans jamais se rencontrer.
Indice 3On me croit vide, pourtant je cache une foule dispersée qui danse aux confins de la lumière.
Indice 4Je m'étends bien au-delà de la dernière grande planète du Système solaire.
Indice 5Je rassemble une multitude de petits corps glacés en orbite autour du Soleil.
Indice 6Parmi mes habitants se trouvent plusieurs planètes naines, dont Pluton est la plus célèbre.
Indice 7Les comètes à courte période trouvent souvent leur origine dans ma vaste étendue.
Indice 8Région du Système solaire située au-delà de Neptune, composée principalement d'objets glacés orbitant autour du Soleil.
Solution du 27 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 juin 2026Ceinture de Kuiper
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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